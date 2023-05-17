Мальчик услышал, как мужчина напал на его мать возле дома. Это произошло 12 декабря прошлого года в селе Солобковцы Ярмолинецкого общества. Ребенок, испугавшись, попросил отпустить маму.

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Знакомый пришел воровать

54-летний мужчина из-за незакрытой калитки зашел во двор дома семьи. Он за деньги помогал семье по хозяйству. В хлеву мужчина поймал и задушил 3 домашних утка, однако хозяйка заметила вора и пригрозила позвонить своему мужу.

Тот в ответ начал ее бить кулаками и ломом, который нашел в хлеву, и душить. Следом за мамой к хлеву прибежал малыш.

Увидев знакомого дядю, мальчик стал просить его отпустить маму. Нападающий прислушался к ребенку. Он сказал женщине молчать, иначе все сожжет.

Нападавшего задержали

Правоохранители задержали мужчину через 10 дней в Ивано-Франковске. Он прятался у родственников. На суде нападающий частично признал вину и сказал, что лишь раз ударил женщину, и то рукой.

Впрочем, экспертиза доказала, что ударов на самом деле было гораздо больше. Ярмолинецкий райсуд признал его виновным в разбое и назначил 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.