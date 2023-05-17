Хлопчик почув, як чоловік напав на його матір біля дому. Це сталось 12 грудня минулого року в селі Солобківці Ярмолинецької громади. Дитина, злякавшись, попросила відпустити маму.

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Знайомий прийшов красти

54-річний чоловік через незачинену хвіртку зайшов на подвір’я будинку родини. Він за гроші допомагав родині по господарству. У хліві чоловік зловив і задушив 3 домашні качки, проте господиня помітила крадія та пригрозила подзвонити своєму чоловікові.

Той у відповідь почав її бити кулаками й ломом, що знайшов у хліві, та душити. Слідом за мамою до хліва прибіг малюк.

Побачивши знайомого дядька, хлопчик почав просити його відпустити маму. Нападник дослухався дитини. Він сказав жінці мовчати, інакше усе спалить.

Нападника затримали

Правоохоронці затримали чоловіка через 10 днів у Івано-Франківську. Він переховувався у родичів. На суді нападник лише частково визнав провину і сказав, що лише раз вдарив жінку, і то рукою.

Втім, експертиза довела, що ударів насправді було набагато більше. Ярмолинецький райсуд визнав його винним у розбої та призначив 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.