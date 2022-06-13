В Хмельницком 35-летний мужчина, желавший избежать административной ответственности и не платить штраф, пытался подкупить начальника отделения местной полиции. Вот только железобетонная логика правонарушителя не сработала – откреститься от штрафа в 119 гривен ему не удалось, а теперь еще и придется нести более суровое наказание.

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10 июня участковые офицеры Хмельницкого составили на мужчину протокол за то, что он занимался незаконной торговлей и выписали ему штраф в размере 119 гривен. Чтобы избежать ответственности за правонарушения, мужчина не придумал ничего лучшего, чем предложить начальнику отделения взятку в размере 200 гривен – это почти в 20 раз больше, чем просили за оплату штрафа.

Участковые офицеры отделения полиции №1 Хмельницкого районного управления полиции в ходе отработки местных рынков обнаружили мужчину, который торговал с нескольких точек пищевыми продуктами без надлежащих документов и в неустановленном месте. Правоохранители составили административные материалы за правонарушения – торговлю в городах с рук на улицах, площадях, во дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах.

Правонарушитель пытался дать взятку, но заработал уголовное производство – работник полиции сразу же вызвал на место происшествия следственно-оперативную группу.

По факту взяточничества следователи Хмельницкого районного управления открыли уголовное производство. Теперь мужчина будет отвечать за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Согласно Уголовному кодексу Украины, правонарушителю предусматриваются альтернативные виды наказания. Самым строгим из них может быть лишение свободы до 4 лет.

Взяточничество во время войны

Депутата Одесского областного совета Дмитрия Чапира 7 июня уличили на получении взятки в размере 120 тысяч гривен. Решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Следователи выяснили, что депутат требовал и получил взятку от директора медицинского учреждения за "непрепятствование" в деятельности предприятия и "гарантию" оставления в должности.

Пока Дмитрия Чапира задержали. Решается вопрос об извещении ему о подозрении. Следствие продолжается.

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