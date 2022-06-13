У Хмельницькому 35-річний чоловік, який хотів уникнути адміністративної відповідальності та не платити штраф, намагався підкупити начальника відділення місцевої поліції. От тільки залізобетонна логіка правопорушника не спрацювала – відхреститися від штрафу у 119 гривень йому не вдалося, а тепер ще й доведеться нести суворіше покарання.

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10 червня дільничі офіцери Хмельницького склали на чоловіка протокол за те, що він займався незаконною торгівлею, та виписали йому штраф у розмірі 119 гривень. Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, чоловік не придумав нічого кращого, ніж запропонувати начальнику відділення хабар у розмірі 200 гривень – це майже у 20 разів більше, ніж просили за оплату штрафу.

Дільничні офіцери відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції в ході відпрацювання місцевих ринків виявили чоловіка, який торгував з декількох точок харчовими продуктами без належних документів та у невстановленому місці. Правоохоронці склали адміністративні матеріали за правопорушення – торгівлю в містах з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях.

Правопорушник намагався дати хабаря, та натомість заробив кримінальне провадження – працівник поліції одразу ж викликав на місце події слідчо-оперативну групу.

За фактом хабарництва слідчі Хмельницького районного управління відкрили кримінальне провадження. Тепер чоловік відповідатиме за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. За Кримінальним кодексом України, правопорушнику передбачаються альтернативні види покарання. Найсуворішим із них може бути позбавлення волі до 4 років.

Хабарництво під час війни

Депутата Одеської обласної ради Дмитра Чапіра 7 червня викрили на отриманні хабаря в розмірі 120 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.

Слідчі з’ясували, що депутат вимагав та отримав хабар від директора медичного закладу за "неперешкоджання" в діяльності підприємства та за "гарантію" залишення на посаді.

Наразі Дмитра Чапіра затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Слідство триває.

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