В Хмельницкой области прогремели взрывы: туда летели "Кинжалы"

Вечером 28 марта по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Впоследствии взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Об этом сообщило Cуспильное.

Что известно о взрывах в Хмельницкой области?

В 21:01 в Хмельницкой области и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Связана она со взлетом МиГ-31К в России.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ракет через Черниговщину, а через несколько минут они добрались до Хмельнитчины.

Ракета курсом на Староконстантинов,

– написали в ВС ВСУ.

Уже около 21.08 звуки взрывов слышали в Хмельницкой области, передает Суспильное. Пока нет подробностей относительно последствий атаки.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.

