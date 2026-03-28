24 Канал Новости Украины В Хмельницкой области прогремели взрывы: туда летели "Кинжалы"
28 марта, 21:12
Обновлено - 21:39, 28 марта

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 28 марта в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет с МиГ-31К.
  • Звуки взрывов были слышны около 21:08.

Вечером 28 марта по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К в России. Впоследствии взрывы прогремели в Хмельницкой области.

Об этом сообщило Cуспильное.

Что известно о взрывах в Хмельницкой области?

В 21:01 в Хмельницкой области и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Связана она со взлетом МиГ-31К в России. 

В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ракет через Черниговщину, а через несколько минут они добрались до Хмельнитчины. 

Ракета курсом на Староконстантинов, 
– написали в ВС ВСУ. 

Уже около 21.08 звуки взрывов слышали в Хмельницкой области, передает Суспильное. Пока нет подробностей относительно последствий атаки.

Последствия последних российских атак 

  • Ночью 28 марта русская армия атаковала Одессу дронами. Повреждены жилые дома, роддом и автомобили. По данным Одесской ОВА, в результате обстрела два человека погибли и 14 пострадали. 

  • В Полтавской области из-за российской атаки погиб один человек. Попадания произошли в жилой дом и три предприятия. 

  • К тому же под прицелом находился порт в Одесской области. Там повреждены зерновая галерея и резервуар. Обошлось без пострадавших.