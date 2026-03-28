Об этом сообщило Cуспильное.
Что известно о взрывах в Хмельницкой области?
В 21:01 в Хмельницкой области и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Связана она со взлетом МиГ-31К в России.
В Воздушных силах ВСУ предупредили о движении ракет через Черниговщину, а через несколько минут они добрались до Хмельнитчины.
Ракета курсом на Староконстантинов,
– написали в ВС ВСУ.
Уже около 21.08 звуки взрывов слышали в Хмельницкой области, передает Суспильное. Пока нет подробностей относительно последствий атаки.
Последствия последних российских атак
Ночью 28 марта русская армия атаковала Одессу дронами. Повреждены жилые дома, роддом и автомобили. По данным Одесской ОВА, в результате обстрела два человека погибли и 14 пострадали.
В Полтавской области из-за российской атаки погиб один человек. Попадания произошли в жилой дом и три предприятия.
К тому же под прицелом находился порт в Одесской области. Там повреждены зерновая галерея и резервуар. Обошлось без пострадавших.