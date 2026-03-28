Укр Рус
На Хмельниччині прогриміли вибухи: туди летіли "Кинджали"
28 березня, 21:12
2
Оновлено - 21:39, 28 березня

На Хмельниччині прогриміли вибухи: туди летіли "Кинджали"

Дарія Черниш
Основні тези
  • 28 березня в Хмельницькій області була оголошена повітряна тривога через запуск ракет з МіГ-31К.
  • Звуки вибухів були чутні близько 21:08.

Увечері 28 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в Росії. Згодом вибухи пролунали на Хмельниччині.

Про це повідомило Суспільне.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну, Росія піднімала МіГ-31К: де є загроза ударів

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

О 21:01 у Хмельницькій області, та по всій Україні, оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона зі злетом МіГ-31К у Росії.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ракет через Чернігівщину, а за кілька хвилин вони дістались до Хмельниччини.

Ракета курсом на Старокостянтинів,
– написали в ПС ЗСУ.

Вже близько 21:08 звуки вибухів чули у Хмельницькій області, передає Суспільне. Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Наслідки останніх російських атак

  • Вночі 28 березня російська армія атакувала Одесу дронами. Пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок та автівки. За даними Одеської ОВА, внаслідок обстрілу дві людини загинуло та 14 постраждали.

  • На Полтавщині через російську атаку загинула одна людина. Влучання стались у житловий будинок і три підприємства.

  • До того ж під прицілом був порт на Одещині. Там пошкоджено зернову галерею та резервуар. Обійшлось без постраждалих.