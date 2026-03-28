На Хмельниччині прогриміли вибухи: туди летіли "Кинджали"
- 28 березня в Хмельницькій області була оголошена повітряна тривога через запуск ракет з МіГ-31К.
- Звуки вибухів були чутні близько 21:08.
Увечері 28 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в Росії. Згодом вибухи пролунали на Хмельниччині.
Про це повідомило Суспільне.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині?
О 21:01 у Хмельницькій області, та по всій Україні, оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона зі злетом МіГ-31К у Росії.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ракет через Чернігівщину, а за кілька хвилин вони дістались до Хмельниччини.
Ракета курсом на Старокостянтинів,
– написали в ПС ЗСУ.
Вже близько 21:08 звуки вибухів чули у Хмельницькій області, передає Суспільне. Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Наслідки останніх російських атак
Вночі 28 березня російська армія атакувала Одесу дронами. Пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок та автівки. За даними Одеської ОВА, внаслідок обстрілу дві людини загинуло та 14 постраждали.
На Полтавщині через російську атаку загинула одна людина. Влучання стались у житловий будинок і три підприємства.
До того ж під прицілом був порт на Одещині. Там пошкоджено зернову галерею та резервуар. Обійшлось без постраждалих.