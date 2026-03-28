На Хмельниччині прогриміли вибухи: туди летіли "Кинджали"

Увечері 28 березня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К в Росії. Згодом вибухи пролунали на Хмельниччині.

Про це повідомило Суспільне.

Дивіться також "Шахеди" знову атакують Україну, Росія піднімала МіГ-31К: де є загроза ударів

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

О 21:01 у Хмельницькій області, та по всій Україні, оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона зі злетом МіГ-31К у Росії.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про рух ракет через Чернігівщину, а за кілька хвилин вони дістались до Хмельниччини.

Ракета курсом на Старокостянтинів,

– написали в ПС ЗСУ.

Вже близько 21:08 звуки вибухів чули у Хмельницькій області, передає Суспільне. Наразі немає подробиць щодо наслідків атаки.

