Там прогремели взрывы, об этом сообщают корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Хмельницкой области раздаются взрывы

Еще вчера, в 23:36, в Хмельницкой области раздался сигнал воздушной тревоги из-за угрозы удара иранских дронов-камикадзе типа "Шахед", которые Россия регулярно применяет во время атак на Украину. Воздушные силы предупреждали об угрозе.

Уже через час там прогремели взрывы, которые слышали горожане. Это подтвердили и корреспонденты Суспильного.

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного. В области объявлена ​​воздушная тревога,

– говорится в сообщении.