В Хмельницком прогремел взрыв

Об этом сообщают местные СМИ.

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Что известно об атаке на Хмельницкий?

Отметим, что в регионе фиксировали вражеские "Шахеды". Около 8:21 БПЛА был уже вблизи областного центра. В 8:26 поступило сообщение о взрыве.

Пока информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, об этом станет известно позже – в таком случае мы обновим материал.

Где еще было громко?

Под ударом еще раз оказался Киев. Российские дроны атаковали столицу, из-за чего горожане слышали звуки взрывов.

Тем временем в Винницкой области был атакован объект энергетической инфраструктуры. Также повреждена остановка, окна в многоэтажках и автомобиль в Виннице.

Взрывы слышали и в Ровно. К тому же враг продолжил удары по энергетике Днепропетровщины. Из-за ночных атак без света остаются почти 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах.