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В Киеве прогремели взрывы: в областе работает ПВО

Татьяна Бабич
Атака на Киев

Атака на Киев

Вражеские войска провели атаку на Киев утром 1 ноября. В столице прогремели взрывы. Под ударом оказалась Киевская область.

Об этом сообщает 24 Канал.

 
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Что известно об атаке?

Следует отметить, что воздушную тревогу в столице объявили в 6:52. Воздушные силы предупреждали о ударном БПЛА над Киевом.

Взрывы жители Киева слышали около 7:42. По состоянию на момент публикации информации о возможных последствиях атаки нет.

Очевидно, местные власти смогут предоставить обновление со временем. Пока же воздушная атака продолжается. Призываем вас находиться в укрытиях в случае оглашения опасности для вашего региона.

Обратите внимание! Следить за движением вражеских дронов вы можете в хронологии 24 канала.

Какая ситуация в Киевской области?

В КОВА в 8:53 отметили, что в области работает ПВО. Воздушная тревога продолжается.

Просим всех оставаться в укрытиях– говорится в официальном сообщении.

Там также призвали не снимать на камеры работу сил ПВО, в том числе сбивание воздушных целей и их падение.

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Из-за существенного усиления российских обстрелов энергетической инфраструктуры Киев и область оказались в тяжелом положении.

В столице ввели жесткие графики, однако нередко они не действуют, ведь атаки не прекращаются, а оборудование не успевают восстанавливать едва ли не круглосуточную работу энергетиков.

Особую обеспокоенность вызывает состояние готовности энергосистемы накануне зимы.

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Всего в ночь на 1 ноября Россия запустила по Украине 433 ударных беспилотника "Шахед", "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия". Среди них было 64 реактивных БпЛА. Они летели с территории России и временно оккупированного Донецка. По предварительным данным, по состоянию на 07:30 ПВО обезвредило 371 вражеский дрон, в том числе 47 реактивных.

Также ночью во время атаки в Винницу в одном из микрорайонов упали обломки беспилотника. В результате повреждена остановка общественного транспорта, сгорел автомобиль и выбиты окна в жилых домах.

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А в Днепропетровской области под ударом оккупантов были объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого произошло обесточивание. Да, иногда потребители остаются без света. Взрывы с утра 1 ноября прогремели также в Хмельницком и Ровно.

К тому же, российские военные нанесли авиаудар по зданию городского исполкома в Краматорске, расположенном на площади Мира. Сооружение было важной частью истории и городской идентичности.

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