У Києві прогриміли вибухи

Про це повідомляє 24 Канал.

Adv

популярні відео

Що відомо про атаку?

Слід зауважити, що повітряну тривогу в столиці оголосили о 6:52. Повітряні сили попереджали про ударний БпЛА над Києвом.

Вибухи жителі Києва чули близько 7:42. Станом на момент публікації інформації про можливі наслідки атаки немає.

Вочевидь, місцева влада зможе надати оновлення згодом. Наразі ж повітряна атака триває. Закликаємо вас перебувати в укриттях у разі оголошення небезпеки для вашого регіону.

Зверніть увагу! Слідкувати за рухом ворожих дронів ви можете в хронології 24 Каналу.

Загалом, у ніч проти 1 листопада Росія запустила по Україні 433 ударні безпілотники "Шахед", "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Серед них було 64 реактивні БпЛА. Вони летіли з території Росії та тимчасово окупованого Донецька. За попередніми даними, станом на 07:30 ППО знешкодила 371 ворожий дрон, зокрема 47 реактивних.

Також уночі під час атаки на Вінницю в одному з мікрорайонів упали уламки безпілотника. Унаслідок цього пошкоджено зупинку громадського транспорту, згорів автомобіль і вибито вікна в житлових будинках.