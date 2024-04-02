Информация о смерти мужчины после прохождения ВВК начала распространяться по сети. Мать погибшего утверждала, мол, ее сыну не оказали помощи, впрочем в ТЦК отвергли такие обвинения, передает 24 Канал.

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В ТЦК прокомментировали смерть мужчины

У Хмельницком ТЦК и СП объяснили, что во время оповещения военнообязанному мужчине вручили повестку для уточнения данных и прохождения военно-врачебной комиссии. Впоследствии выяснилось, что мужчина находился в розыске и избегал службы в ВСУ. Также во время уточнения данных стало известно, что человек не имеет законных оснований для отсрочки от мобилизации.

После этого мужчину отправили на прохождение медосмотра – там врачи обнаружили у него заболевания. Его сразу переместили в медицинское учреждение, но мужчину не удалось спасти.

Ухудшение состояния здоровья военнообязанного и наступления летального исхода произошло уже в медицинском учреждении во время дообследования. Поэтому информация, которая распространяется в соцсетях об игнорировании жалоб гражданина на состояние здоровья – не соответствует действительности. Как и о физическом воздействии или угрозы со стороны военнослужащих территориального центра комплектования,

– отметили в Хмельницком ТЦК.

Мать во всем обвиняет ТЦК

В то же время в сети распространяется сообщение жительницы Хмельницкого Натальи Антонюк, которая обвиняет в смерти своего сына ТЦК и ВВК. По ее словам, Андрея Панасюка – ее сына, 27 марта забрали в местный ТЦК. Женщина заявляет, что с ее сына там якобы издевались, после чего у того поднялось давление.

Наталья Антонюк утверждает, мол, жалобы Андрея сначала игнорировали, но потом якобы госпитализировали. Врачи сделали ему нейрохирургическую операцию, но спасти мужчину не удалось.



Женщина обвиняет ТЦК в смерти своего сына / Скриншот из сети

Медики установили, что у пациента были повреждения мозга, которые несовместимы с жизнью. Женщина заявила, что уже подала жалобу в Министерство обороны.