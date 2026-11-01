Более 300 беспилотников за день: сколько вражеских целей уничтожила ПВО 1 ноября

За день с 06:30 по 19:00 Россия запустила 326 ударных БпЛА, 55 из них были реактивны. Также враг атаковал 6-ю S8000 Бандероль/Дань-Т. Об этом рассказали Воздушные силы.

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Сколько дронов удалось сбить в течение дня?

Украинские защитники обезвредили 274 дрона, в том числе 46 реактивных аппаратов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ликвидировали все шесть целей S8000 Бандероль/Дань-Т.

На вечер в воздушном пространстве страны оставалось более 20 ударных беспилотников противника. Боевая работа по их обезвреживанию продолжается, поэтому граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 1 ноября Россия совершила масштабный налет, запустив по Украине 433 ударных дрона, из них – 64 реактивных. Тогда защитники неба обезвредили 371 вражеский беспилотник.

Заметим, что Россия запустила больше бензиновых дронов, чем реактивных. Последних была лишь незначительная часть.

Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, что россияне воспользовались сплошной облачностью над Украиной. Из-за нее украинским экипажам перехватчиков сложнее выявлять обычные "Шахеды".