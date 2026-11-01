Бензиновые, а не реактивные: "Флэш" раскрыл особенность массированной атаки БПЛА на Украину

Советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, почему в ходе атаки на Украину на этот раз противник применил лишь незначительную долю реактивных "Шахедов".

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Почему Россия атаковала Украину преимущественно бензиновыми дронами?

"Флэш" отметил, что оккупанты сознательно применили больше обычных беспилотников, чем реактивных. Они сделали ставку на погоду. Сегодня над Украиной – сплошная облачность.

Поэтому враг запускает десятки обычных бензиновых "Шахедов", рассчитывая на то, что нашим экипажам перехватчиков будет сложно их обнаружить– отметил эксперт.

Напомним, что в ночь на 1 ноября Россия запустила 433 дрона различных типов. Из них лишь 64 были реактивными.

Основной удар противника пришелся на центральные и западные области.

В Ровенской области в результате попадания беспилотника в жилой дом ранения получили четверо человек, а в Полтавской области пострадал ребенок.

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В то же время российская армия совершила атаку на энергетическую инфраструктуру в Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской и Житомирской областях – в Житомирской области из-за повреждения сетей без света остались более 650 населенных пунктов.

Ранее эксперт рассказывал, что из-за оптических модулей на российских дронах в Украине могут восстановить светомаскировку.