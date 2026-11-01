В Ровно прозвучал взрыв: что известно

На тот момент воздушная тревога в Ровенской области длилась уже более 4 часов.

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Что известно о взрыве в Ровно?

В Воздушных силах ВСУ в 07:58 предупреждали о движении БПЛА в направлении Ровно с востока.

По сообщениям военных, вражеские беспилотники двигались в направлении области и меняли курс. В частности, фиксировалось движение дронов со стороны Житомирской области.

Впоследствии корреспонденты "Суспильне" сообщили, что в 08:04 в Ровно был слышен звук взрыва.

На момент публикации официальной информации о причинах взрыва, возможных попаданиях или пострадавших не поступало.

Каковы последствия атаки на Ровенскую область?

В 08:42 глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что в течение ночи и утра силы противовоздушной обороны отражали российские удары по области.

В то же время избежать последствий атаки не удалось. В частности, ночью в Острожском районе в результате вражеского удара был поврежден дом.

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По словам главы ОГА, люди не пострадали. На месте возник пожар, который спасатели уже локализовали.

Коваль также подчеркнул, что воздушная тревога в области продолжается, и призвал жителей не пренебрегать безопасностью.

Что известно о предыдущих атаках?

Напомним, 18 октября Россия совершила атаку на Ровно и его окрестности. Тогда в городе прогремела серия взрывов, а под ударом оказалась гражданская инфраструктура.

В тот же день вечером российские войска нанесли удар по производственному предприятию в Ровенской области. Из-за атаки он прекратил работу.