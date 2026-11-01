У Рівному пролунав вибух: що відомо

На той момент повітряна тривога на Рівненщині тривала вже понад 4 години.

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Що відомо про вибух у Рівному?

У Повітряних силах ЗСУ о 07:58 попереджали про рух БпЛА у напрямку Рівного зі сходу.

За повідомленнями військових, ворожі безпілотники рухалися в напрямку області та змінювали курс. Зокрема, фіксували рух дронів із боку Житомирщини.

Згодом кореспонденти Суспільного повідомили, що о 08:04 у Рівному було чути звук вибуху.

На момент повідомлення офіційної інформації про причини вибуху, можливі влучання чи постраждалих не надходило.

Які наслідки атаки на Рівненщину?

О 08:42 голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що протягом ночі та ранку сили протиповітряної оборони відбивали російські удари по області.

Водночас уникнути наслідків атаки не вдалося. Зокрема, вночі на Острожчині внаслідок ворожого удару було пошкоджено будинок.

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За словами очільника ОВА, люди не постраждали. На місці виникла пожежа, яку рятувальники вже локалізували.

Коваль також наголосив, що повітряна тривога в області триває, та закликав жителів не нехтувати безпекою.

Що відомо про попередні атаки?

Нагадаємо, 18 жовтня Росія атакувала Рівне та його околиці. Тоді в місті пролунала серія вибухів, а під ударом опинилася цивільна інфраструктура.

Того ж дня ввечері російські війська вдарили по виробничому підприємству на Рівненщині. Через атаку воно припинило роботу.