Бензинові, а не реактивні: "Флеш" розкрив особливість масованої атаки БпЛА на Україну

Радник президента з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чому в атаці на Україну цього разу ворог застосував лише незначну частку реактивних "Шахедів".

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Чому Росія атакувала Україну переважно бензиновими дронами?

"Флеш" зазначив, що окупанти свідомо застосували більше звичайних безпілотників, ніж реактивних. Вони зробили ставку на погоду. Сьогодні над Україною – суцільна хмарність.

Тому ворог запускає десятки звичайних бензинових "Шахедів", розраховуючи на те, що нашим екіпажам перехоплювачів буде складно їх виявити– зауважив експерт.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 листопада Росія запустила 433 дронів різних типів. З них лише 64 були реактивними.

Основний удар противника припав на центральні та західні області.

У Рівненській області через влучання безпілотника в житловий будинок поранення дістали четверо людей, а на Полтавщині постраждала дитина.

Водночас російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Житомирській областях – на Житомирщині через пошкодження мереж без світла залишилися понад 650 населених пунктів.

Раніше експерт розповідав, що через оптичні модулі на російських дронах в Україні можуть відновити світломаскування.