Россия совершила атаку на Украину, в ходе которой было запущено более 150 БПЛА: как сработала ПВО

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Сколько дронов сбито?

Враг начал воздушное нападение с вечера 24 октября. Среди всех запущенных дронов 92 были реактивные "Шахеды", а также БПЛА типа "Гербера", "Бандероль", "Дань-Т" и имитаторы "Пародия".

Запуск целей враг осуществлял по нескольким направлениям в России и по оккупированным Крыму и Донецку.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны сбили или подавили 119 БпЛА, из которых 64 – реактивные аппараты.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях– добавили военные.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Напомним, российские беспилотники атаковали Харьков. В результате ударов по торговому центру и гражданскому предприятию возникли пожары. Враг нанес повторный удар по спасателям, когда те ликвидировали последствия обстрела. В общей сложности пострадали четыре человека, в том числе три сотрудника ГСЧС.