Росія атакувала Україну понад 150 БпЛА: як відпрацювала ППО

Результати роботи ППО 25 жовтня / GettyImages, ілюстративне

Російські війська у ніч проти 25 жовтня випустили по Україні 153 ударні безпілотники різних типів. Українським захисникам вдалося знешкодити більшість ворожих БпЛА, однак не обійшлось без влучань.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Реклама Adv популярні відео Скільки дронів збито? Ворог розпочав повітряний напад звечора 24 жовтня. Серед усіх запущених дронів 92 були реактивні "Шахеди", а також БпЛА типу "Гербера", "Бандероль", "Дань-Т" та імітатори "Пародія". Запуск цілей ворог здійснював з кількох напрямків в Росії та з окупованих Криму та Донецьку. За попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 БпЛА, з яких 64 – реактивні апарати. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях– додали військові. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони. Нагадаємо, російські безпілотники атакували Харків. Унаслідок ударів по торгівельному центру та цивільному підприємству виникли пожежі. Ворог завдав повторного удару по рятувальниках, коли ті ліквідували наслідки обстрілу. Загалом постраждали чотири людини, зокрема три співробітники ДСНС.

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