Об этом 24 канала рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. По его словам, украинские власти проводят огромную работу на внешних рынках.

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"По нашим прогнозам, в этом месяце (июнь 2022 года – 24 канал) можно будет получить 4,8 миллиарда долларов внешней помощи ", – заявил Фурман.

Эксперт считает, что это огромный плюс для Украины.

Это такой финансовый лендлиз. Мы в июне должны получить эту финансовую помощь. А от США мы уже получили 7,5 миллиарда долларов из 8,5, остальные дойдут вскоре,

– отметил экономист.

Фурман подтвердил, что Всемирный банк также утвердил Украине кредит в полтора миллиарда долларов на выплаты зарплаты бюджетникам.

"Это тоже огромный плюс. Надеюсь, что мы и дальше будем закрывать дефицит в бюджете за счет международной финансовой помощи", – добавил он.

Василий Фурман отметил, что позиция Минфина в том, что во время войны Украина не будет поднимать ставки доходности, ведь это расходы госбюджета.

Новый транш помощи от Всемирного банка

Исполнительный совет Всемирного банка 7 июня утвердил дополнительное финансирование Украины – 1,49 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.

Этот новый транш поддерживает финансовые гарантии от таких стран:

Великобритании;

Нидерландов;

Литвы;

Латвия.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 7 миллиардах долларов поддержки каждый месяц. Эти деньги нужны на выплаты пенсий, зарплат и соцвыплат, обеспечение критической инфраструктуры и финансирование армии.

Кстати, закон о выделении 40 миллиардов долларов для Украины президент США Джо Байден подписал 21 мая 2022 года. Накануне его одобрил Конгресс.



Распределение 40 миллиардов долларов, которые США выделили Украине / Инфографика 24 канала

Кроме того, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ по инициативе создания национального бренда UNITED24 . За первые четыре недели работы в поддержку Украины удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.

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