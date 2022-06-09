Об этом 24 канала рассказал экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман. По его словам, украинские власти проводят огромную работу на внешних рынках.
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"По нашим прогнозам, в этом месяце (июнь 2022 года – 24 канал) можно будет получить 4,8 миллиарда долларов внешней помощи ", – заявил Фурман.
Эксперт считает, что это огромный плюс для Украины.
Это такой финансовый лендлиз. Мы в июне должны получить эту финансовую помощь. А от США мы уже получили 7,5 миллиарда долларов из 8,5, остальные дойдут вскоре,
– отметил экономист.
Фурман подтвердил, что Всемирный банк также утвердил Украине кредит в полтора миллиарда долларов на выплаты зарплаты бюджетникам.
"Это тоже огромный плюс. Надеюсь, что мы и дальше будем закрывать дефицит в бюджете за счет международной финансовой помощи", – добавил он.
Василий Фурман отметил, что позиция Минфина в том, что во время войны Украина не будет поднимать ставки доходности, ведь это расходы госбюджета.
Новый транш помощи от Всемирного банка
Исполнительный совет Всемирного банка 7 июня утвердил дополнительное финансирование Украины – 1,49 миллиарда долларов. Эти деньги пойдут на выплату зарплат государственным и социальным работникам.
Этот новый транш поддерживает финансовые гарантии от таких стран:
- Великобритании;
- Нидерландов;
- Литвы;
- Латвия.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 7 миллиардах долларов поддержки каждый месяц. Эти деньги нужны на выплаты пенсий, зарплат и соцвыплат, обеспечение критической инфраструктуры и финансирование армии.
Кстати, закон о выделении 40 миллиардов долларов для Украины президент США Джо Байден подписал 21 мая 2022 года. Накануне его одобрил Конгресс.
Распределение 40 миллиардов долларов, которые США выделили Украине / Инфографика 24 канала
Кроме того, президент Владимир Зеленский 17 мая подписал указ по инициативе создания национального бренда UNITED24 . За первые четыре недели работы в поддержку Украины удалось собрать 1,5 миллиарда гривен.