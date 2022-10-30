Местные СМИ сообщают, что мост недавно ремонтировали и для пешеходов его открыли всего 5 дней назад. Когда мост обрушился, в воде оказались сотни людей. Свидетели трагедии бросились их спасать.

Возле минобразования Сомали произошел жуткий теракт: сотня людей погибла, раненых в разы больше

На месте трагедии продолжаются спасательные работы. Госпитализировали уже более 70 человек.

В Индии обрушился мост: смотрите видео

В воде оказались десятки человек: смотрите видео

Всего на мосту в момент трагедии находились около 400 человек. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

