Траур в Южной Корее продлится до 5 ноября. Все мероприятия и вечеринки в честь Хэллоуина отменены во избежание таких же трагических случаев и из уважения к погибшим.

Обратите внимание Трагедия на Хэллоуин в Сеуле: в результате давки у десятков людей остановилось сердце

Какое количество жертв и пострадавших

Число жертв возросло до 151 человека, среди которых 19 иностранцев, в том числе уроженцы Китая, Узбекистана, Норвегии и Ирана. Пострадали 82 человека, 19 из которых в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Но, к сожалению, количество погибших может увеличиться. Правоохранители получили 355 сообщений о пропавших без вести в результате давки.

Что известно о трагедии

В столице Южной Кореи 29 октября начались массовые гуляния в честь Хэллоуина. На празднование в Сеуле пришли 100 000 человек, ведь в Южной Корее впервые за 3 года празднуют Хэллоуин без карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

По словам свидетелей, большая группа людей ринулась к спуску в ширину около 4 метров, и их начали толкать другие. По данным СМИ, кто-то якобы увидел какую-то знаменитость и бросились туда, однако подтверждения этой версии нет.

Из-за трагедии президент Южной Кореи Юн Сук Йоль созвал экстренное совещание. Президент приказал официальным лицам направить в Итхевон – район, где произошла трагедия, работников экстренной медицинской помощи и обеспечить койки неотложной помощи.

Сначала количество погибших составило 59 человек, впоследствии официальные представители Сеула сообщили о 140 погибших.