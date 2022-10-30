Жалоба в Південній Кореї триватиме до 5 листопада. Усі заходи та вечірки на честь Хелловіну скасовані для уникнення таких же трагічних випадків та з поваги до загиблих.
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Яка кількість жертв та постраждалих
Кількість жертв зросла до 151 особи, серед яких 19 іноземців, зокрема уродженці Китаю, Узбекистану, Норвегії та Ірану. Постраждали 82 особи, 19 з яких у важкому стані перебувають у лікарні.
Та, на жаль, кількість загиблих може зросити. Правоохоронці отримали 355 повідомлень про зниклих безвісти унаслідок тисняви.
Що відомо про трагедію
У столиці Південної Кореї 29 жовтня почалися масові гуляння на честь Хелловіну. На святкування у Сеулі прийшли 100 000 осіб, адже у Південній Кореї вперше за 3 роки святкують Хелловін без карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19.
За словами свідків, велика група людей ринула до спуску завширшки близько 4 метрів, і їх почали штовхати інші. За даними ЗМІ, хтось нібито побачив якусь знаменитість і кинулися туди, однак підтвердження цієї версії немає.
Через трагедію президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав екстрену нараду. Президент наказав офіційним особам направити в Ітхевон – район, де трапилася трагедія, працівників екстреної медичної допомоги та забезпечити ліжка невідкладної допомоги.
Спершу кількість загиблих становила 59 осіб, згодом офіційні представники Сеула повідомили про 140 загиблих.