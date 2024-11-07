Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский на Киевском международном экономическом форуме.

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Это предприятия в отраслях производства пищевых продуктов, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии, полиграфии и др.

12 заводов в индустриальных парках уже построены, еще 13 строятся и готовятся к вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года. Более 100 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости для релокованих и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению - это текущий статус развития индустриальных парков, которые являются составляющей государственной политики "Сделано в Украине,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

Заместитель председателя экономического комитета парламента также отметил, что политика "Сделано в Украине" включает более 10 программ содействия развитию промышленности. В ходе рассмотрения государственного бюджета на 2025 год продолжается дискуссия относительно их стабильного финансирования.

"Государственная промышленная политика в последнее время претерпела кардинальные изменения и уже дает результат для государства. Важно, чтобы программы "Сделано в Украине" стабильно реализовывались правительством в течение лет. Тогда мы сможем рассчитывать на достижение целевого показателя: рост с 8% до 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП, что будет означать переход от бедности в клуб экономически развитых стран", – подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

Киевский международный экономический форум проходит 7 ноября. КМЭФ – один из крупнейших в Восточной Европе международных форумов, который объединяет представителей бизнеса, власти и общества для обсуждения ключевых экономических вопросов и глобальных трендов.