Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виступ заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський на Київському міжнародному економічному форумі.

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Це підприємства в галузях виробництва харчових продуктів, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування, виробництва господарських товарів, побутової хімії, поліграфії на ін.

12 заводів в індустріальних парках вже збудовані, ще 13 будуються і готуються до введення в експлуатацію протягом найближчого року. Понад 100 тисяч метрів квадратних промислової нерухомості для релокованих і нових підприємств, майже дві сотні мегават потужностей по приєднанню — це поточний статус розвитку індустріальних парків, які є складовою державної політики "Зроблено в Україні,

– зауважив Дмитро Кисилевський.

Заступник голови економічного комітету парламенту також відзначив, що політика "Зроблено в Україні" включає понад 10 програм сприяння розвитку промисловості. В ході розгляду державного бюджету на 2025 рік триває дискусія щодо їх стабільного фінансування.

"Державна промислова політика останнім часом зазнала кардинальних змін і вже дає результат для держави. Важливо, щоб програми "Зроблено в Україні" стабільно реалізовувались урядом протягом років. Тоді ми зможемо розраховувати на досягнення цільового показника: зростання з 8% до 20% частки переробної промисловості у ВВП, що означатиме перехід від бідності до клубу економічно розвинених країн", – підкреслив Дмитро Кисилевський.

Київський міжнародний економічний форум відбувається 7 листопада. КМЕФ – один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.