На днях студентка Исламского университета Азад вышла во двор кампуса в одном только нижнем белье, передает 24 Канал со ссылкой на Iran International.

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Разделась в знак протеста

Отмечается, что девушка таким образом решила выразить протест после того, как подверглась нападению из-за одежды. По одной из версий, на нее напали из-за неправильного ношения хиджаба, по другой – из-за того, что не носила его. Утверждается, что это сделали сотрудники сил безопасности университета и представители проправительственной молодежной организации "Басидж".

Видео со студенткой, которая ходит по территории кампуса в нижнем белье, распространили в соцсетях.

Студентка пришла в учебное заведение в нижнем белье: смотрите видео

Известно, что девушку впоследствии задержали. Во время задержания она также подверглась насилию, пишет Iran International со ссылкой на очевидцев. Так, ее ударили головой о дверь машины или столб, что привело к сильному кровотечению.

Задержание студентки: смотрите видео

Представитель университета заявил, что задержанная "находится под сильным психическим давлением" и имеет "психическое расстройство". Источники иранской газеты Hamshahri говорят, что студентку могут поместить в психиатрическую больницу.

Правозащитники Amnesty International в Иране требуют немедленно отпустить задержанную.

Напомним, что в 2022 году в течение нескольких месяцев в Иране продолжались массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини, замученной за "неправильное" ношение хиджаба. В результате столкновений сотни людей погибли, тысячи получили ранения. Некоторых участников протестов иранские власти в результате казнили.