Об инциденте сообщила дочь женщины Татьяна Горбенко. Это случилось в День памяти всех защитников и защитниц Украины, 29 августа.

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Водитель автобуса оскорбил женщину, которая потеряла сына на войне

Как рассказала дочь пострадавшей, мужчина отказался везти мать погибшего военного. Водитель объяснил это тем, что уже везет двух пенсионеров.

Также он обозвал женщину "жлобихой", сфотографировал ее и сказал, что "разошлет по всем группам и маршрутам".

Мама плакала, еле доехали до меня, стало плохо сердцем, потому что сегодня и так трудно, потому что в дни памяти или праздники накрывает еще больше (кто знает тот поймет, о чем я). А еще удивило то, что ни один человек в маршрутном такси не вступился за маму! Люди, что с вами ???? Или война только в тех, чей близкий человек на войне или уже погиб ????

– написала Татьяна Горбенко.

Реакция городских властей на инцидент

Мэр Ирпеня Александр Маркушин прокомментировал инцидент, сообщив, что личность водителя уже установлена. Оскорбленная женщина оказалась матерью военного Андрея Тягноренко, который погиб в декабре 2023 года.

"Уже лично встретился с директором АТП. Знаем имя водителя. После своего поступка он сбежал в отпуск. Такое позорное поведение недопустимо и будет иметь последствия", - заявил Маркушин.