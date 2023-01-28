В пятницу 27 января вандалы напали на объекты итальянской дипломатической собственности в Италии и Испании. Об этом сообщила премьер-министр Италии.
К теме В Чехии завершилось голосование во втором туре президентских выборов: кто лидирует
Подробности инцидента
Джорджия Мэлони сообщила, что в Берлине подожгли автомобиль дипломата Луиджи Эстеро. Итальянское консульство в Барселоне тоже подверглось акту вандализма – там разбили окно и обмазали стены входа в здание.
Сообщений о пострадавших не поступало. Мэлони сказала, что итальянское правительство "с обеспокоенностью и вниманием следит за этими новыми случаями насилия против наших сотрудников и дипломатических представительств".
СМИ сообщают, что акты вандализма, совершенные в Генеральном консульстве Италии в Барселоне, считаются делом рук пяти человек в капюшонах. Каталонская полиция не подтвердила эту информацию, отметив, что "ведется расследование".
Разведка работает над гипотезой, что эти акты вандализма связаны с анархистскими группами, которые активизировались на этой неделе в знак солидарности с Альфредо Коспито, заключенным по обвинениям в терроризме и применившим к нему статью 41-бис тюремного режима. Поэтому анархист объявил голодовку.
27 и 28 января в Израиле прогремели теракты
- Вечером 27 января в Иерусалиме мужчина открыл стрельбу в районе Неве-Яаков. Он открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после вечерней пятничной молитвы.
- По меньшей мере 8 человек погибли, а еще 10 получили ранения. Среди погибших есть гражданка Украины.
- Террорист пытался скрыться на автомобиле, но его ликвидировали. После установления личности выяснили, что нападавший был членом ХАМАСа – палестинского исламистского движения, которое Израиль признал террористическим.
- Уже 28 января в Иерусалиме произошло новая стрельба. Двое мужчин получили огнестрельные ранения. Стреляли в археологическом парке "город Давида". Пострадали двое мужчин. Злоумышленника нейтрализовали. По данным журналистов, ему якобы 13 лет.