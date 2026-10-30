Трое пострадавших: на заводе боеприпасов для Украины в Испании произошел взрыв

Как сообщает издание ABC, первые тревожные звонки о громком грохоте поступили в службу экстренной помощи 112 около 9:00.

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Каковы подробности инцидента?

На территорию завода немедленно прибыли подразделения Национальной полиции, пожарные и саперы из спецподразделения TEDAX.

Местная полиция Гранады уточнила, что детонация произошла в изолированной зоне ограниченного доступа, где по правилам безопасности посторонних быть не должно. Движение транспорта на трассе, ведущей к автомагистрали A-92, не перекрывали, а спасательные службы развернули оперативный штаб непосредственно на территории объекта.

По данным профсоюза UGT, взрыв прогремел во время планового технического испытания, которое является стандартной процедурой для данного производства. Площадку заранее оградили, поэтому непосредственно возле эпицентра людей не было.

Спасатели заверили, что взрывная волна не привела к структурным повреждениям в окружающих жилых домах. Трех пострадавших рабочих после оказания первой помощи доставили в больницу для дальнейшего обследования.

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Работа под грифом секретности и помощь Украине

Руководство фабрики остановило работу предприятия и отпустило смену из примерно 300 работников до окончания рабочего дня. Завод принадлежит словацкой компании MSM Group и работает в условиях повышенной секретности: персонал ежедневно проходит через металлодетекторы, а проносить мобильные телефоны на территорию запрещено.

С началом полномасштабного российского вторжения завод сосредоточился на выпуске снарядов различных калибров и компонентов ракет для нужд Украины. После длительного периода неопределенности и риска закрытия предприятие существенно расширило объемы производства.

Это уже второй чрезвычайный случай на этом объекте за последние две недели. Напомним, 13 октября правительство автономной области Андалусия объявило о введении предварительной стадии чрезвычайной ситуации из-за опрокидывания грузовика предприятия, который перевозил опасные минометные снаряды.