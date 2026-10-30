Троє постраждалих: на заводі боєприпасів для України в Іспанії стався вибух

Як повідомляє видання ABC, перші тривожні дзвінки про гучний гуркіт надійшли до служби екстреної допомоги 112 близько 9:00.

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Які подробиці інциденту?

На територію заводу негайно прибули підрозділи Національної поліції, пожежники та сапери зі спецпідрозділу TEDAX.

Місцева поліція Гранади уточнила, що детонація трапилася в ізольованій зоні обмеженого доступу, де за правилами безпеки сторонніх бути не повинно. Рух транспорту на трасі до автомагістралі A-92 не перекривали, а рятувальні служби розгорнули оперативний штаб безпосередньо на території об'єкта.

За даними профспілки UGT, вибух пролунав під час планового технічного випробування, яке є стандартним для цього виробництва. Майданчик заздалегідь огородили, тож безпосередньо біля епіцентру люди не перебували.

Рятувальники запевнили, що вибухова хвиля не спричинила структурних пошкоджень у навколишніх житлових будинках. Трьох постраждалих робітників після надання першої допомоги доправили до лікарні для подальшого обстеження.

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Робота під грифом секретності та допомога Україні

Керівництво фабрики зупинило роботу підприємства та відпустило зміну з близько 300 працівників до завершення робочого дня. Завод належить словацькій компанії MSM Group і працює в умовах підвищеної секретності: персонал щодня проходить металодетектори, а заносити мобільні телефони на територію заборонено.

З початком повномасштабного російського вторгнення майданчик зосередився на випуску снарядів різних калібрів і компонентів ракет для потреб України. Після тривалого періоду невизначеності та ризику закриття підприємство суттєво розширило обсяги виробництва.

Це вже другий надзвичайний випадок на цьому об'єкті протягом останніх двох тижнів. Нагадаємо, 13 жовтня уряд автономної області Андалусія оголошував попередню стадію надзвичайної ситуації через перекидання вантажівки підприємства, яка перевозила небезпечні мінометні снаряди.