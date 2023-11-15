Российские войска пытаются перехватить стратегическую инициативу и проводить несколько операций на востоке Украины, хотя то, смогут ли они это сделать, остается неясным. В то же время, украинские войска продолжают давление на критические участки фронта.

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Интенсивные боевые действия в трех направлениях

Несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта сложна, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее интенсивными, но отметил, что украинские войска продолжают наступательные действия. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия по нескольким направлениям и пытаются, в частности, возобновить инициативу к северу и югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских обстрелов в Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

Перехватить инициативу будет тяжело

Российским войскам, вероятно, будет трудно полностью возобновить инициативу на поле боя, ведь украинские войска продолжают свои наступательные операции и достигают успехов на тактическом уровне вдоль фронта. В частности, речь идет о западе Запорожской области и о левом берегу Херсонщины.

Российскому военному командованию, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные российские элементы на определенных участках фронта для защиты от текущих украинских наступательных операций, или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, завершатся без подкрепления.

– считают аналитики.

Эти решения, вероятно, помешают способности России перехватить стратегическую инициативу в ближайшие недели.

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