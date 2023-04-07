Аналитики американского Института изучения войны проанализировали, что диктаторы обсуждали интеграцию в Союзное государство. То есть Россия все больше поглощает Беларусь.

Кстати говоря Я в этом вопросе радикал, – Лукашенко сделал странное заявление о ядрышке на встрече с Путиным

Шаблонные заявления диктаторов

Путин и Лукашенко 5 апреля встретились тет-а-тет, а 6 апреля приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Там обсуждались вопросы союзной интеграции в безопасности, экономике, обороне, культуре и гуманитарной сфере.

Путин заявил, что чиновники выполнили 74% союзных программ. Говорил о создании единой системы косвенных налогов, мерах по формированию общих стандартов для промышленности обеих стран, а также об унификации белорусского и российского торгового законодательства.

Уклонение от санкций

Не обошлось без замещения импорта. Аналитики отмечают, вероятно, это необходимо, чтобы смягчить санкции Запада.

Кремль прилагает многолетние усилия, чтобы включить элементы оборонно-промышленной базы Беларуси. Оба государства, наверное, используют усилия по экономической интеграции Союзного государства, чтобы усилить свои текущие меры по уклонению от санкций.

Лукашенко не хочет еще больше втягивать Беларусь в войну

Лукашенко выступил с шаблонной риторикой. Его заявления указывают на то, что диктатор не намерен дальше втягивать Беларусь в военные действия России.

Лукашенко заявил, что НАТО вроде бы целенаправленно наращивает силы вдоль границ Союзного государства, а также, что Запад развязал информационную, политическую и экономическую войну против Беларуси и России.

Ранее Лукашенко использовал такую риторику, пытаясь оправдать сопротивление давлению Кремля. Он утверждал, что Беларусь должна защитить западный фланг Союзного государства.