Женщину нашли без признаков жизни на следующее утро. Правоохранители установили, что она часами просила о помощи своего 41-летнего сожителя-россиянина, однако он не помог.

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Что известно о трагической гибели львовянки

Она попросила своего партнера о помощи, отправляя ему сообщение через ватсап и звоня ему, но он проигнорировал просьбу женщины о помощи. После целой ночи, проведенной в растительности, на следующее утро ее нашли мертвой,

– сообщили журналисты.

Они рассказали, что правоохранители проверили мобильный телефон, которым пользовался 41-летний россиянин – сожитель Марты-Марии Огрызко. Полиция обнаружила, что женщина звонила партнеру и просила помочь, отправляя сообщения, во второй половине дня 13 июля. Однако россиянин не помог.

Его уже арестовали по подозрению в жестоком обращении. Кроме того, правоохранители установили, что женщина подвергалась насилию и жестокому обращению по меньшей мере с 2022 года.

Известно, что на теле погибшей обнаружили телесные повреждения в результате падения, а также от побоев.

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Задержанный россиянин заявил, что он якобы ночью с 13 на 14 июля вышел на поиски своей сожительницы. Мужчина нашел ее среди растительности еще живой, однако якобы сказал женщине, что "ей придется спать там ночью" . Уже утром он нашел ее мертвой.

Россиянин бил львовянку и ненавидел ее родственников, потому что они украинцы

Итальянское издание рассказало, что 41-летний россиянин совершал насилие над Мартой-Марией. В частности, он угрожал ей ножом.

Однажды он сжег ее одежду и умышленно бросил на зажженный огонь, вызвав ожоги второй степени ее ягодиц, рук и живота. Кроме того, он не позволял ей часто посещать и видеться с членами своей семьи, которых он ненавидел как русский, потому что они были украинцами,

– выяснили журналисты.

Сестра погибшей женщины рассказала, что россиянин оскорбил их, назвав "дерьмовыми украинцами, которые должны умереть".

Покойная Марта-Мария Огрызко после издевательств несколько раз обращалась за медицинской помощью в отделение неотложной помощи больницы Лакко-Амено.