Жінку знайшли без ознак життя наступного ранку. Правоохоронці встановили, що вона годинами просила про допомогу свого 41-річного співмешканця-росіянина, проте він не допоміг.

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Що відомо про трагічну загибель львів'янки

Вона попросила свого партнера про допомогу, надсилаючи йому повідомлення через ватсап і телефонуючи йому, але він проігнорував прохання жінки про допомогу. Після цілої ночі, проведеної в рослинності, наступного ранку її знайшли мертвою,

– повідомили журналісти.

Вони розповіли, що правоохоронці перевірили мобільний телефон, яким користувався 41-річний росіянин – співмешканець Марти-Марії Огризко. Поліція виявила, що жінка телефонувала партнеру та просила допомогти, надсилаючи повідомлення, у другій половині дня 13 липня. Проте росіянин не допоміг.

Його вже арештували за підозру в жорстокому поводженні. Окрім того, правоохоронці встановили, що жінка зазнавала насильства та жорстокого поводження щонайменше з 2022 року.

Відомо, що на тілі загиблої виявили тілесні ушкодження внаслідок падіння, а також від побоїв.

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Затриманий росіянин заявив, що він нібито вночі з 13 на 14 липня вийшов на пошуки своєї співмешканки. Чоловік знайшов її серед рослинності ще живу, проте нібито сказав жінці, що "їй доведеться спати там вночі" . Вже вранці він знайшов її мертвою.

Росіянин бив львів'янку та ненавидів її родичів, бо вони українці

Італійське видання розповіло, що 41-річний росіянин чинив насильство над Мартою-Марією. Зокрема, він погрожував їй ножем.

Одного разу він спалив її одяг і навмисне кинув на запалений вогонь, спричинивши опіки другого ступеня її сідниць, рук і живота. Крім того, він не дозволяв їй часто відвідувати та бачитися з членами своєї родини, яких він ненавидів як росіянин, тому що вони були українцями,

– з'ясували журналісти.

Сестра загиблої жінки розповіла, що росіянин образив їх, назвавши "лайняними українцями, які повинні померти".

Покійна Марта-Марія Огризко після знущань декілька разів зверталась по медичну допомогу до відділення невідкладної допомоги лікарні Лакко-Амено.