Статую Девы Марии привезла и установила 53-летняя предпринимательница сицилийского происхождения Мария Джузеппа Скарпулла, известная как Гизелла Кардия. Там проходят многолюдные паломничества.

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Женщина объявила себя проводницей

Женщина называет себя провидицей. Она говорит, что привезенная из Меджугорья в Боснии и Герцеговине статуя Девы Марии начала плакать кровавыми слезами. С тех пор женщина вроде бы получает от Богородицы откровение.

Правда, за вход на территорию, где установлена статуя, следует заплатить 50 евро. Кроме финансовых доходов, паломничества принесли Кардии телевизионную популярность.

Я оставила свою карьеру, теперь я работаю ради царства небесного,

– сказала женщина.

Чем "плачет" Богородица

Специалисты исследовали жидкость, появляющуюся на лице статуи. Она "совместима со свиной кровью".

Для исследования изъяли некоторые артефакты. Предварительные результаты анализов крови, проведенных следователями на образцах указывают, что по "консистенции, цвету и плотности" - это свиная кровь.

Прокуратура начала расследование. До завершения женщина переехала в монастырь Сан-Винченцо в Бассано близ Рима.