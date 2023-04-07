Статую Діви Марії привезла і встановила 53-річна підприємиця сицилійського походження Марія Джузеппа Скарпулла, відома як Гізелла Кардія. Там проходять багатолюдні паломництва.

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Жінка оголосила себе провідницею

Жінка називає себе провидицею. Вона каже, що привезена з Меджугор’я в Боснії та Герцоговині статуя Діви Марії почала плакати кривавими сльозами. Відтоді жінка начебто отримує від Богородиці одкровення.

Щоправда, за вхід на територію, де встановлена статуя, слід заплатити 50 євро. Окрім фінансових прибутків, паломництва принесли Кардії телевізійну популярність.

Я залишила свою кар'єру, тепер я працюю заради царства небесного,

– сказала жінка.

Чим "плаче" Богородиця

Фахівці дослідили рідину, яка з’являється на обличчі статуї. Вона “сумісна зі свинячою кров'ю”.

Для дослідження вилучили деякі артефакти. Попередні результати аналізів крові, проведених слідчими на зразках вказують, що за “консистенцією, кольором і щільністю” – це свиняча кров.

Прокуратура почала розслідування. До його завершення жінка переїхала до монастиря Сан-Вінченцо в Бассано поблизу Рима.