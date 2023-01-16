Мессина Денаро был опознан и арестован карабинерами, когда находился в дневном стационаре клиники в Палермо. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийствах антимафиозных прокуроров Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1993 году.

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Известные преступления Денаро

В течение трех десятилетий он скрывался от стражей порядка. Денаро также угрожает пожизненное заключение за участие в терактах во Флоренции, Риме и Милане, в результате которых тогда погибли 10 человек.

В сентябре 2022 года полиция заявила, что он все еще мог отдавать команды, связанные с тем, как руководила мафия в районе города Трапани на западе Сицилии.

Денаро считают формальным главой сицилийской мафии. По самым скромным оценкам, он убил не менее 50 человек.

"Я один заполнил целое кладбище", – одна из самых известных цитат Денаро.

Что известно о злоумышленнике

Денаро родился в 1962 году в Кастельветрано (Трапане). С детства он работал фермером вместе со своим отцом.

Уголовный путь Денаро начал в 1989 году. Два года спустя он убил Николая Консалеса, владельца гостиницы в Трискине, который пожаловался одному из своих сотрудников на мафиози.

В июле 1992 года преступник убил Винченцо Милаццо, главу банды Алькамо. Через несколько дней он собственноручно задушил находившуюся на третьем месяце беременности спутницу босса Антонеллу Бономо.

Босс мафии "Коза ностра" в 1993 году стал одним из организаторов похищения 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, в попытке воспрепятствовать его отцу, бывшему мафиози Сантино Ди Маттео, сотрудничать со следователями. После 779 дней заключения маленького Ди Маттео удавили, а тело растворили в кислоте.

Последний раз босса "Коза Ностры" видели на свободе в августе 1993 года на отпуске в Форте-дей-Марме. После этого Маттео Мессина Денаро стал беглецом. Ранее у СМИ была информация о том, что он якобы сделал пластическую операцию на лице и мог изменить форму кончиков пальцев, чтобы стереть отпечатки.