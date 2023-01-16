Мессіна Денаро був упізнаний і заарештований карабінерами, коли перебував у денному стаціонарі клініки в Палермо. Він був заочно засуджений до довічного ув'язнення за участь у вбивствах антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно в 1993 році.

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Відомі злочини Денаро

Протягом трьох десятиліть він ховався від правоохоронців. Денаро також загрожує довічне ув'язнення за участь у терактах у Флоренції, Римі та Мілані, в результаті яких тоді загинуло 10 людей.

У вересні 2022 року поліція заявила, що він все ще міг віддавати команди, пов'язані з тим, як керувала мафія в районі міста Трапані на заході Сицилії.

Денаро вважають формальним главою сицилійської мафії. За найскромнішими оцінками, він убив щонайменше 50 людей.

"Я один заповнив цілий цвинтар", – одна з найвідоміших цитат Денаро.

Що відомо про зловмисника

Денаро народився у 1962 році, в Кастельветрано (Трапані). З дитинства він працював фермером разом зі своїм батьком.

Кримінальний шлях Денаро розпочав у 1989 році. Через два роки він убив Ніколу Консалеса, власника готелю в Тріскіні, який поскаржився одному зі своїх співробітників на мафіозі.

У липні-1992 злочинець вбив Вінченцо Мілаццо, голову банди Алькамо. Через кілька днів він власноручно задушив супутницю боса Антонеллу Бономо, яка перебувала на третьому місяці вагітності.

Бос мафії "Коза ностра" у 1993 році став одним з організаторів викрадення 12-річного Джузеппе Ді Маттео, у спробі перешкодити його батькові, колишньому мафіозі Сантіно Ді Маттео, співпрацювати зі слідчими. Після 779 днів ув'язнення маленького Ді Маттео задушили, а тіло розчинили в кислоті.

Востаннє боса "Коза Ностри" бачили на волі в серпні 1993-го на відпустці у Форте-дей-Мармі. Після цього Маттео Мессіна Денаро став утікачем. Раніше у ЗМІ була інформація про те, що він нібито зробив пластичну операцію на обличчі й міг змінити форму кінчиків пальців, щоб стерти відбитки.