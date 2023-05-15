Еще в марте пользователь твиттера "Злой Конопляный Джмелик" отметил, что был рад увидеть в магазине Израиля мороженое от украинского бренда. Однако так же быстро его огорчило название, выбранное для продукта.

Интересно Сотрудницу Укрпочты обвиняют в похищении пенсии: как отреагировала на скандал компания

"Ленинградское" украинского производства

В комментариях к его сообщению пользователи надеялись, что изготовлено эскимо было не в Украине. Однако автор сообщения отметил: "На обертке написано на иврите: "Сделано: Житомирский масло завод, ул. Гонты, 4 Житомир, Украина".

Когда я увидел в израильском магазине продовольственных товаров мороженое Житомирской фабрики РУДЬ, то обрадовался, и с тем же очень расстроила надпись на обертке... Ленинградское... Бывшему житомирянину, живущему в Израиле, очень стыдно...

– написал автор сообщения.

Следует отметить, что с тех пор мороженое с прилавков не исчезло, что подтвердила другая пользовательница соцсети. В понедельник, 15 мая, она лично посетила супермаркет, где в холодильнике нашла коробку такого же продукта.

С помощью специального приложения она просканировала штрихкод и получила такие же данные, что указаны и на упаковке: изготовлено в Украине.

"Выпуск этого мороженого прекращен"

На огласку в сети отреагировали и в самой компании-производителе. В пресс-службе "Рудь" заявили, что мороженое под ТМ "RUD" в течение многих лет реализовывалось на территории Израиля.

В разъяснении ситуации компания подчеркнула, что заключила договор еще "задолго до начала войны" на условиях иностранного заказчика по производству и поставке мороженого. Оно должно было производиться по рецептурам заказчика и под его торговыми марками, среди которых было и "Ленинградское". Также согласно договору "наряду с торговой маркой заказчика товара размещался бренд изготовителя".

Само же мороженое, по словам пресс-службы компании, реализовывалось исключительно на территории Израиля.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину мы отказались от выполнения контракта по части изготовления мороженого под ТМ "Ленинградское". Выпуск этого мороженого прекращен. Распространенные в сети Интернет фото- и видеоматериалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях снятого с производства товара,

– отметили в компании "Рудь".

Также в компании подчеркнули, что заботятся о чистоте собственной репутации и собственном бренде. А также поблагодарили потребителей за внимательность, неравнодушие и четкую проукраинскую позицию.

Однако в комментариях пользователи сети не совсем согласились с объяснением компании. Ведь дата изготовления, отмеченная на сфотографированном мороженом, отражает ноябрь 2022 года.



Дата изготовления мороженого, которое нашли в израильском магазине / Мария Дорощук