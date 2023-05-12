Женщина опубликовала в сети заключение экспертизы, подтверждающей, что подпись ее матери подделали. Таким образом, злоумышленница и получила средства за другое лицо.

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Сотрудница подделала подпись и украла пенсию

Наталья рассказала, что в августе 2022 года сотрудница Укрпочты украла пенсию ее матери, учительницы начальных классов. По словам пострадавших, сотрудница похитила выплаты за 9 месяцев. Пенсионерка в это время была за границей, а потому не могла получить пенсию.

Женщина также заявила, что злоумышленница уволилась сразу через несколько дней после кражи. В совершенном преступлении сотрудница Укрпочты впоследствии призналась сама. В подтверждение Наталья также заказала графологическую экспертизу, подтвердившую, что подпись в документах подделана.



Результаты экспертизы, подтверждающие подделку подписи / Фото Натальи Белостокской

Женщина обратилась с жалобой в администрацию Укрпочты, чтобы они урегулировали инцидент. Однако компания до сих пор не вернула деньги пострадавшей пенсионерке.

Как отреагировали в Укрпочте на воровство

Наталья заявила, что обращалась непосредственно к руководителю Укрпочты Игорю Смилянскому. Очевидно, она получила не тот ответ, который ждала услышать. Женщина возмутилась тем, что Укрпочта до сих пор не компенсировала ее матери пенсионные выплаты. По ее совам, Смелянский отреагировал на инцидент следующим образом:

заявил, что компания Укрпочта не несет ответственности за действия своих работников;

предложил выплатить средства пенсионерке, если женщина лично гарантирует, что суд между Укрпочтой и работником примет решение в пользу компании.

В качестве доказательства своих слов Наталья опубликовала комментарий Смилянского.



Комментарий Смилянского по поводу кражи / Фото Натальи Белостоцкой

В комментариях директор Укрпочты не раз комментировал ситуацию. В частности, он объяснил, что компания до 2020 года сначала компенсировала пенсионные выплаты пострадавшим, а затем в судебном порядке разбиралась с сотрудниками. Но во всех случаях суд оправдывал действия нарушителей и воров.



Игорь Смелянский рассказал о прежних судебных процессах / Скриншот из соцсетей

Однако впоследствии Укрпочта перестала судиться со своими сотрудниками-ворами. Смелянский заявил, что ему очень досадно из-за кражи, а компания делает все возможное, чтобы таких случаев не было. Кроме того, он попросил пострадавших описать инцидент более подробно, чтобы лучше разобраться в краже.



Директор Укрпочты попросил предоставить дополнительную информацию / Скриншот по соцсетям

Смелянский заявил, что Укрпочта может выплатить компенсацию за отличное решение, однако вор – якобы останется без наказания. В Укрпочте считают, что такие варианты развития событий якобы не снизят уровень воровства среди сотрудников.



Смелянский предлагает "решить" ситуацию / Скриншот из соцсетей