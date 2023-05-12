Жінка опублікувала у мережі висновок експертизи, яка підтверджує, що підпис її матері підробили. Таким чином зловмисниця й отримала кошти за іншу особу.

Дивіться також Отримав "доплат" на 700 тисяч: поліція викрила псевдонауковця, що викладав у вишах Львівщини

Співробітниця підробила підпис й вкрала пенсію

Наталія розповіла, що у серпні 2022 року працівниця Укрпошти вкрала пенсію її матері, вчительки початкових класів. За словами постраждалих, співробітниця викрала виплати за 9 місяців. Пенсіонерка у цей час була за кордоном, а тому не могла отримати пенсію.

Жінка також заявила, що зловмисниця звільнилася відразу за кілька днів після крадіжки. У скоєному злочині співробітниця Укрпошти згодом зізналася сама. У підтвердження Наталія також замовила графологічну експертизу, яка підтвердила, що підпис у документах підробили.



Результати експертизи, які підтверджують підробку підпису / Фото Наталії Белостоцької

Жінка звернулася зі скаргою до адміністрації Укрпошти, аби вони врегулювали інцидент. Проте компанія досі не повернула гроші постраждалій пенсіонерці.

Як відреагували в Укрпошті на крадіжку

Наталія заявила, що зверталася безпосередньо до керівника Укрпошти Ігоря Смілянського. Вочевидь, вона отримала не ту відповідь, яку очікувала почути. Жінка обурилася тим, що Укрпошта досі не компенсувала її матері пенсійні виплати. За її совами, Смілянський відреагував на інцидент наступним чином:

заявив, що компанія Укрпошта не несе відповідальність за дії своїх працівників;

запропонував виплатити кошти пенсіонерці, якщо жінка особисто гарантує, що суд між Укрпоштою та працівником ухвалить рішення на користь компанії.

Як доказ своїх слів, Наталія опублікувала коментар Смілянського.



Коментар Смілянського щодо крадіжки / Фото Наталії Белостоцької

У коментарях директор Укрпошти неодноразово коментував ситуацію. Зокрема, він пояснив, що компанія до 2020 року спочатку компенсувала пенсійні виплати постраждалим, а потім у судовому порядку розбиралася зі співробітниками. Але у всіх випадках суд виправдовував дії порушників та крадіїв.



Ігор Смелянський розповів про колишні судові процеси / Скриншот із соцмереж

Проте згодом Укрпошта перестала судитися зі своїми співробітниками-крадіями. Смілянський заявив, що йому дуже прикро через крадіжку, а компанія робить все можливе, щоб таких випадків не було. Окрім того, він попросив постраждалих описати інцидент детальніше, аби краще розібратися у крадіжці.



Директор Укрпошти попросив надати додаткову інформацію / Скриншот із соцмереж

Смілянський заявив, що Укрпошта може виплатити компенсацію через чудове рішення, проте злодій – нібито залишиться без покарання. В Укрпошті вважають, що такі варіанти розвитку подій буцімто не знизять рівень крадіжок серед співробітників.



Смілянський пропонує "вирішити" ситуацію / Скриншот із соцмереж