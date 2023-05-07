У середу, 3 травня, в поліції Львівської області повідомили, що оголосили про підозру одному з "науковців", який отримував роботу в університетах на підставі фейкових документів. Розслідувачі з "Наші гроші. Львів" зазначають, що, скоріш за все, йдеться про Василя Андріїва. Більше про цю ситуацію – в матеріалі 24 Каналу.

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Усе про скандал

Зазначимо, що викладачу зараз 59 років та ще кілька місяців тому він очолював кафедру права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій. Разом з тим, як запевнюють у поліції, за весь час роботи у різних ВНЗ він незаконно отримав 700 тисяч гривень.

Від початку своєї "наукової" діяльності, на підставі підроблених дипломів, зловмисник отримував вчені звання доцента та професора, наукові ступені кандидата наук та доктора наук, почесне наукове звання. При цьому йому регулярно нараховувались та виплачувались усі відповідні доплати.

Загалом сума незаконних виплат, які отримав зловмисник за ці роки, становить близько 700 тисяч гривень,

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що свою "діяльність" він розпочав у 2009 році, коли йому було 45 років. Власне, для влаштування на роботу в один з вищих навчальних закладів Львівщини, він надав підроблений диплом кандидата юридичних наук, нібито виданий йому престижним столичним університетом.

Через три роки, у 2012-ому, він надав керівництву вишу ще один підроблений диплом того ж столичного університету для того, аби отримати вчене звання професора та підвищення. Йдеться про диплом доктора юридичних наук.

Зверніть увагу! Розслідувачі переконані, що "професор" влаштувався у 2009 році саме у Львівський національний аграрний університет та надавав його керівництву фейкові документи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перша проректорка Львівського національного аграрного університету Ірина Федів коментувала ситуацію. Вона підтвердила, що йдеться саме про цей ВНЗ та викладача Василя Андріїва.

У жовтні 2022 року ми отримали листа від поліції про те, що проводиться досудове розслідування за фактом підробки його документів. Ми провели службову перевірку і виявилось, що при прийомі на роботу тоді (у 2009 році – 24 Канал) не було (доступної для нас) процедури перевірки достовірності документів,

– сказала вона.

Проректорка констатувала, що виявити шахрая могло міністерство освіти у 2014 році, коли вчена рада університету надіслала до відомства клопотання про присвоєння Андріїву звання доцента на підставі його дипломів кандидата і доктора юридичних наук. Власне, чиновники МОН мали б перевірити справжність документів, але не зробили цього.

Відомо, що у 2015 році Василь Андріїв звільнився з аграрного університету і влаштувався у Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій. Там він одразу очолив кафедру права, а вже у 2021 році отримав почесне наукове звання "Заслужений діяч науки та техніки України".

Правоохоронці розпочали розслідування цієї справи влітку 2022 року.

У кінці грудня МОН скасувало рішення про присвоєння Василю Андріїву звання професора.

У квітні 2023 року йому оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 107 тисяч гривень.

Наразі триває суд у цій справі та псевдонауковцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Сам підозрюваний, як пишуть у ТСН, усі звинувачення відкидає та нічого не коментує.

Поки я відмовляюся від будь-яких коментарів. Звичайно, що я вину не визнаю. Буду подавати на експертизу і все буде вирішуватися в суді. Я не хочу, щоб будь-яке моє слово зараз стало погіршенням мого становища, адже мене там облили брудом з усіх сторін,

– заявив Андріїв.

За чоловіка вступилася комендантка Львівського університету ветеринарної медицини, на ім'я Ганна. Жінка констатувала, що Василь Андріїв мав "гарний кабінет, адже в ньому зробив ремонт", а також він "не пив, не курив, ходив на роботу, виходив" і разом з тим казав: "Добрий день", "Будьте здорові".

Журналісти також стверджують, що Андріїв співпрацював з адвокатським бюро у Польщі. Однак там коментувати цей скандал відмовились.

"Доктор Копіпаст"

Згадаємо до цієї теми, що ректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка Богдана Буяка журналісти звинуватили у плагіаті, що нібито присутній у його наукові дисертації.

Власне, розслідувач Ілля Лукаш запевнив, що в його науковій роботі є уривки з рефератів студентів.