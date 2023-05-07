В среду, 3 мая, в полиции Львовской области сообщили, что объявили о подозрении одному из "ученых", который получал работу в университетах на основании фейковых документов. Расследователи из "Наши деньги. Львов" отмечают, что, скорее всего, речь идет о Василии Андрееве. Больше об этой ситуации – в материале 24 Канала.

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Все о скандале

Отметим, что преподавателю сейчас 59 лет и несколько месяцев назад он возглавлял кафедру права Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологий. Вместе с тем, как уверяют в полиции, за все время работы в разных вузах он незаконно получил 700 тысяч гривен.

С начала своей "научной" деятельности, на основании поддельных дипломов, злоумышленник получал ученые звания доцента и профессора, ученые степени кандидата наук и доктора наук, почетное научное звание. При этом ему регулярно начислялись и выплачивались соответствующие доплаты.

В общей сложности сумма незаконных выплат, полученных злоумышленником за эти годы, составляет около 700 тысяч гривен,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что свою "деятельность" он начал в 2009 году, когда ему было 45 лет. Собственно, для устройства на работу в одно из высших учебных заведений Львовщины он предоставил поддельный диплом кандидата юридических наук, якобы выданный ему престижным столичным университетом.

Через три года, в 2012-м, он предоставил руководству вуза еще один поддельный диплом того же столичного университета для получения ученого звания профессора и повышения. Речь идет о дипломе доктора юридических наук.

Обратите внимание! Расследователи убеждены, что "профессор" устроился в 2009 году именно во Львовский национальный аграрный университет и предоставлял его руководству фейковые документы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первая проректор Львовского национального аграрного университета Ирина Федов комментировала ситуацию. Она подтвердила, что речь идет именно об этом вузе и преподавателе Василии Андрееве.

В октябре 2022 года мы получили письмо от полиции о том, что проводится досудебное расследование по факту подделки его документов. Мы провели служебную проверку и оказалось, что при приеме на работу тогда (в 2009 году – 24 Канал) не было (доступной для нас) процедуры проверки подлинности документов,

– сказала она.

Проректор констатировала, что выявить мошенника могло министерство образования в 2014 году, когда ученый совет университета направил в ведомство ходатайство о присвоении Андрееву звания доцента на основании его дипломов кандидата и доктора юридических наук. Собственно, чиновники МОН должны были проверить подлинность документов, но не сделали этого.

Известно, что в 2015 году Василий Андреев уволился из аграрного университета и устроился во Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий. Там он возглавил кафедру права, а уже в 2021 году получил почетное научное звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

Правоохранители начали расследование этого дела летом 2022 года.

В конце декабря МОН отменило решение о присвоении Василию Андрееву звания профессора.

В апреле 2023 года ему объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 107 тысяч гривен.

В настоящее время продолжается суд по этому делу и псевдоученому грозит до 8 лет лишения свободы. Сам подозреваемый, как пишут в ТСН, все обвинения отвергает и ничего не комментирует.

Пока я отказываюсь от каких-либо комментариев. Конечно, я вину не признаю. Буду подавать на экспертизу, и все будет решаться в суде. Я не хочу, чтобы любое мое слово сейчас стало ухудшением моего положения, ведь меня там облили грязью со всех сторон,

– заявил Андреев.

За мужчину вступилась комендант Львовского университета ветеринарной медицины, по имени Анна. Женщина констатировала, что Василий Андреев имел "хороший кабинет, ведь в нем сделал ремонт", а также он "не пил, не курил, ходил на работу, выходил" и вместе с тем говорил: "Добрый день", "Будьте здоровы".

Журналисты также утверждают, что Андреев сотрудничал с адвокатским бюро в Польше. Однако там комментировать этот скандал отказались.

"Доктор Копипаст"

Вспомним к этой теме, что ректора Тернопольского национального педагогического университета имени Гнатюка Богдана Буяка журналисты обвинили в плагиате, который якобы присутствует в его научных диссертациях.

Собственно, расследователь Илья Лукаш заверил, что в его научной работе есть отрывки из рефератов студентов.