Об инциденте в полицию сообщила очевидица происшествия. Сейчас следствие ищет и других возможных свидетелей.
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Полицейские уже установили вероятную личность виновницы.
"По предварительной информации установлено, что к данному событию может быть причастна 65-летняя местная жительница, которая вероятно сбросила животное с железнодорожного моста", – написали в полиции Киевщины.
Сейчас следствие продолжается, и правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
В полиции также сообщили, что благодаря совместным усилиям неравнодушных четвероногого доставили в ветеринарную больницу. Там его обследовали и оказали необходимую помощь.
По делу начато досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными.