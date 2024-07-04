Про інцидент у поліцію повідомила очевидиця події. Наразі слідство шукає й інших можливих свідків.

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Поліцейські вже встановили ймовірну особу винуватиці.

"За попередньою інформацією встановлено, що до даної події може бути причетна 65-річна місцева жителька, яка ймовірно скинула тварину із залізничного мосту", – написали у поліції Київщини.

Наразі слідство триває, і правоохоронці продовжують з'ясовувати всі обставини інциденту.

У поліції також повідомили, що завдяки спільним зусиллям небайдужих чотирилапого доправили до ветеринарної лікарні. Там його обстежили та надали необхідну допомогу.

У справі розпочато досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Довідково. Справу відкрито за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України про жорстоке поводження з тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.