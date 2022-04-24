В настоящее время подтвердили смерть 10 пассажиров. Их тела обнаружили спасатели.
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Тела других людей продолжают искать. Для этого используют патрульные катера, самолеты и вертолеты.
Судно находилось в опасном районе
Береговая охрана сообщила, что девять из найденных тел были в воде или на близлежащих скалах. Также добавили, что непонятно, что произошло с судном. Однако чиновник местного рыболовного кооператива отметил, что район, где затерялось судно опасен.
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