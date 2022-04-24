Наразі підтвердили смерть 10 пасажирів. Їхні тіла знайшли рятувальники.

До теми У Японії човен з майже 30 людьми на борту повідомив, що тоне: пошуки тривають

Тіла інших людей продовжують шукати. Для цього використовують патрульні катери, літаки та гелікоптерів.

Човен перебував у небезпечному районі

Берегова охорона повідомила, що дев'ять зі знайдених тіл були у воді або на прилеглих скелях. Також додали, що незрозуміло, що саме сталося з човном. Проте чиновник місцевого рибальського кооперативу зазначив, що район, де загубився човен, є небезпечним.

Всього кілька хвилин у такій воді почнуть затьмарювати вашу свідомість,

– сказав він.

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