Наразі підтвердили смерть 10 пасажирів. Їхні тіла знайшли рятувальники.
До теми У Японії човен з майже 30 людьми на борту повідомив, що тоне: пошуки тривають
Тіла інших людей продовжують шукати. Для цього використовують патрульні катери, літаки та гелікоптерів.
Човен перебував у небезпечному районі
Берегова охорона повідомила, що дев'ять зі знайдених тіл були у воді або на прилеглих скелях. Також додали, що незрозуміло, що саме сталося з човном. Проте чиновник місцевого рибальського кооперативу зазначив, що район, де загубився човен, є небезпечним.
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