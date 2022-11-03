Двухлетняя война завершена
За соблюдением условий мирного соглашения будет следить специально созданная группа представителей Африканского союза.
Внимание Как Эфиопия решила проблему террористов-сепаратистов: детали кровавого противостояния
Обе стороны конфликта в Эфиопии официального согласились прекратить огонь и последовательно, надлежащим образом и согласованно разоружиться,
— сказал бывший президент Нигерии Олусеган Абассаньо, который был посредником в переговорах.
По его словам, соглашение предусматривает также "возобновление закона и порядка, возобновление предоставления услуг, беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам и защиту гражданских".
"Мирный процесс сейчас не завершается. Имплементация подписанного сегодня мирного соглашения – критически важна для успеха", – подчеркнул глава группы переговорщиков.
Главное о войне в Эфиопии
- В течение двух лет продолжался конфликт между правительством премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда (лауреат Нобелевской премии мира 2019 года) и мятежниками из Тиграя, который контролирует оппозиционная партия Народный фронт освобождения Тиграй (НФОП).
- НФОП утверждает, что борется за выживание этнических меньшинств региона, в то время как власти страны обвиняют партию и ее сторонников в сепаратизме.