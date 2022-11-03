Дворічну війну завершено
За дотриманням умов мирної угоди стежитиме спеціально створена група представників Африканського союзу.
Увага Як Ефіопія вирішила проблему терористів-сепаратистів: деталі кривавого протистояння
Обидві сторони конфлікту у Ефіопії офіційного погодилися припинити вогонь та послідовно, належно й погоджено роззброїтися,
— сказав колишній президент Нігерії Олусеган Абасаньйо, який був посередником у перемовинах.
За його словами, угода передбачає також "відновлення закону й порядку, поновлення надання послуг, безперешкодний доступ до гуманітарних вантажів та захист цивільних".
"Мирний процес зараз не завершується. Імплементація підписаної сьогодні мирної угоди — критично важлива для успіху", – наголосив глава групи перемовників.
Головне про війну в Ефіопії
- Упродовж двох років тривав конфлікт між урядом прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда (лауреат Нобелівської премії миру 2019 року) та заколотниками з регіону Тиграй, який контролює опозиційна партія Народний фронт визволення Тиграй (НФОП).
- НФОП стверджує, що бореться за виживання етнічних меншин регіону, тоді як влада країни звинувачує партію та її прихильників у сепаратизмі.