Дворічну війну завершено

За дотриманням умов мирної угоди стежитиме спеціально створена група представників Африканського союзу.

Увага Як Ефіопія вирішила проблему терористів-сепаратистів: деталі кривавого протистояння

Обидві сторони конфлікту у Ефіопії офіційного погодилися припинити вогонь та послідовно, належно й погоджено роззброїтися,

— сказав колишній президент Нігерії Олусеган Абасаньйо, який був посередником у перемовинах.

За його словами, угода передбачає також "відновлення закону й порядку, поновлення надання послуг, безперешкодний доступ до гуманітарних вантажів та захист цивільних".

"Мирний процес зараз не завершується. Імплементація підписаної сьогодні мирної угоди — критично важлива для успіху", – наголосив глава групи перемовників.

Зверніть увагу! Ефіопія – одна з найбільших країн Африки. 110 мільйонів населення – це майже, як 3 України. Регіон Тиграй лежить на півночі. Тиграї складають 6% у багатонаціональному населенні Ефіопії. Останні 30 років представники цього етносу були при владі в країні. У 2018, прем'єр-міністром обрали Абій Ахмеда.

Головне про війну в Ефіопії

Упродовж двох років тривав конфлікт між урядом прем'єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда (лауреат Нобелівської премії миру 2019 року) та заколотниками з регіону Тиграй, який контролює опозиційна партія Народний фронт визволення Тиграй (НФОП).

НФОП стверджує, що бореться за виживання етнічних меншин регіону, тоді як влада країни звинувачує партію та її прихильників у сепаратизмі.

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