30 мая, 20:15
В эти сутки важно быть внимательными к тревогам, – Зеленский
Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных опасностях. Он подчеркнул, что Россия может нанести массированный удар в ночь на 31 мая.
Об этом говорится в телеграм-канале президента.
Может ли быть массированная атака ночью 31 мая?
По данным разведки – да. Интересно, что партнеры Украины говорили об этом с россиянами.
Важно и в эти сутки быть внимательными к любой угрозе, к сигналам воздушной тревоги. Информация от разведок о возможности массированного удара остается актуальной. Мы знаем, что партнеры говорили с россиянами по этому поводу. Веры в то, что кто-то там, в Москве, одумается, нет. Обязательно берегите жизни – реагируйте на опасности,
– сказал Зеленский.